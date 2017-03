Affaire Bamba Fall et Cie, la maire de la Médina fixé sur sa demande de liberté provisoire le 28 mars prochain Le délibéré de la demande de mise en liberté provisoire de l'affaire Bamba Fall et Cie sera rendu le 28 mars prochain. C'est ce qui est ressorti de l'audience d'hier de la chambre d'accusation de Dakar suite à sa saisine par les avocats du maire de la Médina, ce, après que le juge d'instruction a rejeté leur demande de mise en liberté provisoire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2017 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

D'ores et déjà, les avocats des prévenus ont relevé des irrégularités dans ce dossier. Selon Me El Hadj Diouf, porte-parole du pool des avocats du maire de la Médina et Cie, l'appel étant interjeté le 21 février, donc à la date 20 mars, cela aura fait un mois. Par conséquent, on a statué en retard, bien après l'expiration du délai fixé par le code de procédure pénale dans son article 187.



"C'est pourquoi nous avons demandé une libération immédiate, comme la le prévoit la loi qui dit que si on ne statue pas dans le mois, la chambre d'accusation doit ordonner la mise en liberté provisoire immédiate de l'inculpé", a confié Me El Hadj Diouf. " Nous avons demandé qu'on libère immédiatement Bamba Fall et CIe. Et ça, c'est du droit pur. Maintenant les considérations de fond importent peu dès lors que la loi est violée. La loi dit clairement que la chambre d'accusation est obligée de se prononcer dans le mois. Ils sont obligés de libérer Bamba Fall et Cie, s'ils ne veulent pas violer la loi, il faut que cela soit très clair", a ajouté l'avocat.



source: vox populli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook