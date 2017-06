Affaire Bara Sady: le fils d’un khalife général inculpé

Le dossier Bara Sady pendant devant le juge du deuxième cabinet a connu un rebondissement de taille. Lequel ? Selon les informations de "Libération", le fils d’un Khalife général très respecté a été́ inculpé et mis en liberté́ provisoire après avoir consigné.



Ancien directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Bara Sady, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt en novembre 2013, pour "escroquerie de deniers publics portant sur 48 milliards de francs CFA et corruption active".



Il est poursuivi par la justice dans le cadre d'une enquête sur la cession du terminal à conteneurs du port à DP World. Il avait passé un an derrière les barreaux avant de recouvrer la liberté.