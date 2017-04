Affaire Boy Djinné: Le procès renvoyée au 16 mai prochain

Le procès Baye Modou Fall alias Boy Djinné prévu ce mardi au Palais de Justice de Dakar, a été ajourné jusqu'au 16 mai 2017. La Chambre criminelle a renvoyé le procès pour la convocation des plaignants, a indiqué à la Rfm, Me Abdoulaye Tall avocat du prévenu.



Me Tall qui croit en l'innocence de son client, espère que les parties civiles comparaîtront à l'audience ce jour-là. "Vu la complexité de l'affaire et les charges qui pèsent sur Baye Modou Fall, il est de l'intérêt de tout le monde que la vérité jaillisse sur ce dossier ", a-t-il dit. Boy Djiné est poursuivi de quatre chefs d'inculpation dont vol aggravé, mais " jamais pour meurtre", selon Me Tall.



Célèbre pour ses multiples évasions des prison de Dakar, Diourbel et de Ziguinchor, d'où son surnom Boy Djinné, Baye Modou Fall a été arrêté le 5 juillet 2016, en compagnie de son épouse et de son chauffeur, à Kalifourou (Vélingara).