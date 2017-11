Affaire Cheikh T. Gadio : Son avocat annonce sa libération pour lundi

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tdiane Gadio pourrait retrouver la liberté dès la semaine prochaine. C’est ce qu’a annoncé mardi, son avocat, Robert Baum, à la Rfm cité par L’Observateur. « Nous sommes en train de faire pour satisfaire les conditions de relaxe. Heureusement, il va être libéré lundi », a-t-il indiqué. Le juge a fixé la caution d’un million de dollars (environ 500 millions de francs Cfa) pour rendre sa liberté à Cheikh Tidiane Gadio. Mais son avocat conteste cette décision et ajoute avoir interjeté appel.



«Nous avons fait appel pour qu’il y ait pas de caution à verser, qu’il puisse sortir sans caution. C’est un Tribunal fédéral, il n’a pas à payer une caution d’un million de dollars. Il a juste besoin de 4 personnes qui s’engagent pour lui, mais il ne doit rien payer», a déclaré l’avocat.



Cheikh Tidiane Gadio a été arrêté vendredi et présenté à un juge qui a ordonné sa détention. Il est accusé d’avoir versé des pots-de-vin pendant plusieurs années, à plusieurs hauts responsables au Tchad et en Ouganda, afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise.



«En ce moment, on a programmé sa liberté pour lundi prochain. Les charges sont publiques. Il est accusé d’avoir agi avec une entreprise chinoise dont le patron aurait essayé de corrompre ou aurait corrompu le Président tchadien pour avoir des avantages. L’argent serait parti des Etats-Unis, donc il va être libéré lundi, à moins qu’un autre juge prenne une autre décision», a ajouté Me Robert Baum.