Affaire Cheikh Tidiane Gadio : Amnesty International Sénégal pour le respect de sa présomption d’innocence

Le Directeur général de la Section sénégalaise d’Amnesty demande le respect de la présomption d’innocence de l’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio arrêté aux Etats-Unis, dans une affaire de corruption présumée.



« C’est une information qui a surpris beaucoup de Sénégalais et d’Africains compte tenu de ce qu’il représente pour l’Afrique. Des accusations très graves pèsent sur lui, mais cela ne signifie qu’il est déjà coupable. Il le sera, le jour où il aura été jugé à la suite d’un procès totalement équitable. Nous espérons que Cheikh Tdiane Gadio aura les moyens de se défendre lors de ce procès », a réagi à la RFM, Seydi Gassama.



Actuellement en détention, dans une prison à New York, l’ancien ministre Sénégalais est accusé d’avoir versé des pots-de-vin pendant plusieurs années, à plusieurs hauts responsables au Tchad et en Ouganda, afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. «Le ministère de la justice américaine parle d’un ministre des Affaires étrangères de l’Ouganda et du chef de l’Etat du Tchad, nous espérons que ces personnes seront arrêtées, s’ils mettent leurs pieds sur le territoire américain, à l’instar de Cheikh Tidiane Gadio. Même s’ils ne mettent pas les pieds sur le territoire américain, il faudrait qu’ils soient poursuivis », a poursuivi M. Gassama, ajoutant que l’Afrique doit se débarrasser de ses corrupteurs.



«L’Afrique a beaucoup souffert de la corruption et de la mauvaise gestion de ses ressources. Et, si la justice américaine peut nous aider à lutter efficacement à la prévarication des hautes personnalités, nous estimons qu’il faut l’encourager. Nous attendons qu’à la suite de l’inculpation de Cheikh Tidiane Gadio qui est présumé innocent, que le chef d’Etat et les ministres cités soient arrêtés et mis en prison », a-t-il souligné.