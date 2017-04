Affaire Cherif Ndao: Deux des six sapeurs-pompiers condamnés à 5 ans dont 2 ans et six mois ferme

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Tribunal militaire a rendu le délibéré de l'affaire des six sapeurs-pompiers poursuivis pour la mort de l'élève Cherif Ndao Adouané Ndao, le 06 février 2013, alors qu'il était en formation. Seuls Lat Ndoye et Baye Thjiaw ont été condamnés à cinq ans dont 2 ans 6 mois ferme. Ils été reconnus coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Leurs collègues, Onassis Bakouch Ndji Bassang et Jean Baptiste Médar Sagna ont été relaxés au bénéfice du doute. Quant à leurs supérieurs, Cheikh Sadou Abib Weuneulou Ndir et Samba Athié, poursuivis de complicité dudit délit, ils ont été purement et simplement relaxés. le commandant Wane, avocat militaire de la défense compte se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême,pour une décision moins contraignante. (L'Observateur)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook