Affaire Clédor Sène–Pape Samba Mboup : Aïda Mbodj s'en lave les mains

Aida Mbodj s’est lavée, hier, à grande eau, de l’affaire Pape Samba Mboup-Clédor Sene, lors de sa conférence de presse. Selon elle, il s’agit d’une « manœuvre politicienne » visant à lui nuire.



« Il y a un débat qui me tient à cœur, c’est l’affaire Clédor Sène – Pape Samba Mboup qu’on nous a imposée, alors que nous n’avions rien à voir avec cette histoire qui est venue pourrir notre campagne et brouiller notre message. C’était écœurant et c’est un débat qu’on nous a imposé », a déclaré la députée.



Mme Mbodj d’ajouter que « le seul combat qui a eu à me rapprocher de Pape Samba Mboup, c’est le 16 février, lorsque nous avions senti le besoin de quitter la direction de notre parti, de nous mettre à l’écart de toutes les décisions du PDS. En dehors de cet épisode, nous n’avons rien partagé.



On a sorti l’enregistrement au moment où cela s’était passé, pour le placer dans notre contexte pour m’accuser. Je mets donc cette affaire dans le compte des manœuvres politiciennes qui m’ont visée, et cela, jusque dans le déroulement du scrutin. Nous étions parmi les favoris de cette élection », a-t-elle clamé, en soulignant que cet événement a fait pencher la balance en sa défaveur.