Affaire Collé Dieng: Le Procureur s’auto-saisit et ordonne son arrestation Le Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, s’est auto-saisi de l’affaire de la musicienne, Amy Collé Dieng, qui insulte le Chef de l’Etat, Macky Sall, dans un enregistrement audio diffusé sur l’internet.

Jeudi 3 Août 2017

Dans cet enregistrement, l’artiste qui dit assumer totalement ses propos, s’en prend violemment à Macky Sall qu’elle qualifie de «say-say» qui est loin d’être celui qu’il prétend être.



«Je ne saurai me taire, mon métier de chanteuse ne me l’autorise pas. C’est un don que j’utilise pour pouvoir défendre mon pays», dit Amy dans son enregistrement.



A propos des législatives, elle estime qu’ «aucun Sénégalais ne doit rester passif face à ce vol organisé» par le pouvoir.

