"Affaire Diao Baldé Keïta : l’avis de deux anciens coaches des "Lions"

Mis sur le banc contre les Bafana –Bafana à Polokwané et non retenu à Dakar par le sélectionneur, Aliou Cissé, pour écart de conduite dans le vestiaire, Diao Baldé est en disgrâce. Certains se demandent s’il ne faut pas tout simplement l’écarter du groupe lors des prochaines sorties des "Lions".



Interrogés par le quotidien « Stades », deux techniciens qui ont été à la tête de l’équipe nationale, donnent leurs avis. « Diao Baldé, c’est un très jeune joueur. Il est né en Espagne avec une autre culture. Il est venu et a été bien accueilli. Il est en équipe nationale du Sénégal, donc il doit avoir un comportement et une attitude irréprochable. Cela demande des sacrifices », dit Amara Traore (2009-2012).



« Quand il est venu contre le Cap-Vert, il n’était pas 100%. L’entraîneur lui a fait confiance. C’est pourquoi quand il le sort, le joueur doit penser à tout ça. Mais un joueur est toujours égoïste. Néanmoins, il doit se fondre dans le collectif. S’il se met en colère quand on sort…il ne doit pas avoir ce comportement. Mais ça, on le gère dans le vestiaire. Diao est un joueur talentueux, il a fait une erreur de jeunesse mais on a besoin de son talent », suggère-t-il.



Lamine Dieng, (entraîneur national de1992 à 1993) n’est pas de cet avis. Selon lui, Diao Baldé doit faire amende honorable devant ses coéquipiers. « C’est l’équipe qui gagne, ce n’est pas un joueur, même s’il a une bonne prestation dans le résultat de l’équipe, le joueur reste soumis aux règles de fonctionnement d’un groupe. S’il ne fait pas amende honorable devant ses coéquipiers, la meilleure chose à faire est de l’écarter pour un moment, tout en espérant qu’il revienne à de meilleures sentiments», tranche-t-il.











Cheikh T. Sy (stagiaire)