Affaire Karim Wade, il y a 2 ans

Il y a deux ans, le 23 mars 2015, le ciel tombait sur la tête de l’ancien ministre d’Etat, Karim Wade et le sol se dérobait sous ses pieds.



Après un mois de délibéré, la Crei le reconnaissait coupable d’enrichissement illicite et l’avait condamné à six ans de prison ferme et à 138 milliards de francs CFA d’amende.



Le verdict concernait aussi ses neuf co-prévenus, dont quatre absents.

Le plus connu, Bibo Bourgi, a pris 5 ans ferme et 138,2 milliard d’amende. Mamadou Pouye et Alioune Diassé ont écopé chacun de 5 ans de prison et 69,1 milliards d’amende.



Pierre Agboba et Mbaye Ndiaye, quant à eux, ont été relaxés.



Pour les absents, Karim Aboukhalil, Vieux Aïdara, Evelyne Riout et Mballo Thiam, la Crei a prononcé la peine maximale de dix ans de prison ferme. Ils font l’objet d’un mandat d’arrêt international.



Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Karim a été gracié le 24 juin 2016. Il s‘est aussitôt rendu au Qatar. Dans des conditions mystérieuses.



Selon Seneweb, plusieurs fois agité, son retour au Sénégal n’est pas pour demain et son avenir politique reste incertain.



A signaler qu’il reste toutefois le candidat du Pds pour la prochaine présidentielle.



