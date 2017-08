Affaire Kenza Tall : Francetvinfo.fr reprend Dakar7.com Nos confrères de dakar7.com ont la cote. Leur article relatant l'attentat de Marseille qui avait coûté la vie à notre compatriote Kenza tall a été repris par la très suivie chaîne française France3. Leral reprend ici in extenso l'article en question.

Marseille : Kenza est la mère de famille qui a été tuée par le conducteur de la camionnette

Par Karine Bellifa (francetvinfo.fr)







Kenza Tall avait 42 ans. Elle était mère de deux enfants. Cette Sénégalo-Tunisienne se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Le conducteur de la camionnette a foncé sur elle alors qu'elle attendait devant un abribus du 11e à Marseille. Sur les réseaux sociaux, beaucoup lui rendent hommage.



Ce lundi matin, Kenza était allée chercher des fournitures scolaires pour ses deux enfants au centre commercial, dans le 11e arrondissement de Marseille. Peu après 9h, elle se trouvait à l'arrêt de bus "Peintres roux - La Valentine" quand la camionnette blanche a foncé sur elle. Violemment percutée, Kenza Tall a rapidement succombé à ses blessures. Cette femme de 42 ans avait des origines doubles : le Sénégal et la Tunisie.



Salariée à La Poste



Kenza Tall, dite Mériame, était salarié à la poste. Elle était la fille de Thierno Abdourahmane Tall, un notable sénégalais de la ville phocéenne, nous apprend Dakar7. Elle venait de perdre sa mère, révèle le site senenews. Kenza devrait être inhumée en Tunisie, selon La Provence.

Le conducteur meurtrier présenté au parquet de Marseille Le conducteur meurtrier présenté au parquet de Marseille



Une cagnotte pour la famille

Une cagnotte pour la famille

La famille habitait quartier des Olives dans le 11e arrondissement de Marseille, à quelques kilomètres des lieux du drame. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes lui rendent hommage. Une cagnotte a été lancée pour soutenir financièrement ses proches.

