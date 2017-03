Affaire Khalifa SALL: C’est un assassinat de notre démocratie et une déstabilisation de la cohésion nationale (Abdoulaye Mamadou GUISSE)

Face aux forfaits répétitifs du régime finissant de Macky SALL, sous l’impulsion d’une justice bâillonnée, et devant une armée impuissante devant le projet de déstabilisation de la cohésion nationale, j’attire l’opinion nationale et internationale de ce qui arrivera à mon peuple, et je condamne par ce, l’assassinat de notre démocratie qui conduit inéluctablement à une déstabilisation de la cohésion nationale, ciment de notre peuple et de notre république.



La république sénégalaise n’a plus de valeurs à l’échelle sous régionale, et notre parti politique le MCSS FULLA AK FAYDA va saisir la CEDEAO, le Conseil de sécurité de l’ONU, et les institutions de droits de l’HOMME pour mettre fin au plan de déstabilisation politique , économique et sociale du Sénégal par le régime Stalinien de Macky SALL, dont le seul objectif demeure et reste la liquidation des potentiels candidats aux élections présidentielles de 2019 à tout prix.



J’en appelle aux forces vives de notre pays le Sénégal à s’unir autour d’un idéal démocratique et républicain, pour que démocratiquement, l’alternance crédible se fasse en 2019. Pour arriver à ce stade, nous devons avoir une liste unique aux législatives de 2017.



Le président du Parti Politique MCSS FULLA AK FAYDA Abdoulaye Mamadou GUISSE

