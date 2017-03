Affaire Khalifa Sall : Dispositif sécuritaire autour des Sièges de L’Observateur, Libération et de Le Quotidien ; Yakham Mbaye échappe à un guet-apens

Des dangers planent-ils sur la sécurité de nos confrères de L’Observateur, Libération et du journal Le Quotidien? La réponse est, évidemment, affirmative. En effet, selon des sources de Actusen.com, la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif, chargé de surveiller les sièges de ces différents Médias.

Selon toujours les sources de Actusen.com, ces mesures prises par les gendarmes sont la résultante des dernières menaces à peine voilées proférées contre les supports médiatiques du ministre-conseiller, Youssou Ndour, du Secrétaire d’Etat à la Communication, Yakham Mbaye, et du Président-directeur général du Groupe Avenir Communication.

Les pandores ont appris, confie-t-on à Actusen.com, que des attaques seraient planifiées contre le Siège de L’Observateur.

D’ailleurs, il est dit que Yakham Mbaye, qui a été visé par un guet-apens, est, depuis quelques heures, sous forte escorte des hommes en bleu.

Pour rappel, certains proches de Khalifa Sall en proie à des démêlées judiciaires dans le cadre de la Caisse d’avance de la Municipalité de Dakar, se sont, récemment, insurgés contre le traitement des informations par les médiums susmentionnés, concernant cette affaire.

Actusen.com



