Affaire Khalifa Sall : La Commission des lois de l’Assemblée nationale en action

Une seconde étape vers la plénière durant laquelle des députés vont se pencher sur cette demande avant la réunion cruciale de la commission ad hoc qui aura aussi l’occasion d’entendre le député désigné par Khalifa Sall, pour assurer sa défense.



Selon Libération, c’est le Procureur de la République qui a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. Ce, via le Garde des Sceaux. Serigne Bassirou Guèye a saisi le Procureur général qui, à son tour, a fait remonter la demande.



Le journal rappelle qu’un avocat de Khalifa Sall parlait hier, de contradiction en indiquant que l’Etat a toujours refuté cette immunité dont il demande aujourd’hui la levée via le représentant du ministère public. Mais, au niveau du Parquet, une source ayant requis l’anonymat, indiquait que le ministère public a procédé ainsi pour éviter toute mauvaise surprise des conseils de Khalifa Sall dans la perspective d’un procès.



En effet, les avocats du maire de Dakar ont toujours brandi l’immunité parlementaire de ce dernier, à la suite des élections législatives, pour exiger sa libération. Et aujourd’hui, souligne le journal Libération, le Parquet n’attend que le feu vert de l’Assemblée nationale pour demander au Doyen des juges le renvoi de Khalifa Sall et Cie en correctionnelle.



D’ailleurs, si les choses ne sont pas allées aussi vite après que toutes les procédures pendantes ont été vidées, c’est à cause du doyen des juges, Samba Fall qui est en congé. Il devrait reprendre le 2 novembre prochain.







La rédaction de leral.net