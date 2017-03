Affaire Khalifa Sall:"La force ne doit pas être le recours pour le gouvernement en place", selon Me Elh Diouf

« Le gouvernement de Macky Sall est entrain de violer la loi et ce n’est pas du tout normal. Il doit faire attention. La force ne doit pas être le recours pour le gouvernement en place », a dit aujourd’hui à Dakar, l’avocat du peuple Me Elh. Diouf qui selon lui, l’affaire Khalifa et Bamba Fall ne sont que politiques.





Selon toujours "le député du peuple", Me Elh. Diouf, "le code de procédure pénale article 187 dit : « si tu demandes une liberté provisoire et que le juge refuse, on donne juste un mois pour que la chambre d’accusation décide de ton sort. Maintenant, notre justice a encore violé la loi. Ainsi, on a démontré au juge que le maire de la Médina Bamba Fall devait rentrer chez lui aujourd’hui, bien sûr si le code pénal est respecté. Mais vu la situation, on nous demande d’attendre le 28 mars pour la délibération. Notre justice est devenue « sos tice » comme le dit Sidy Lamine Niass. Et ce n’est pas une noble cause pour nos juges.



Le député du peuple accuse le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane sans jamais le citer, en le dépeignant sous les traits d'un "fou". Et ceux qui accusent le maire de Dakar sont tous des "traîtres... '. Et pourtant Khalifa les a tous aidés à devenir quelque chose. Il révèle que dans le dossier de Khalifa Sall, il n’y a pas de détournement de derniers publique, ni de vol, c’est un dossier vide.





Khalifa n’a rien fait parce qu’il n’a jamais commandé. Il faut lui laisser partir chez lui. On va demander une liberté provisoire et inchaalah il sera bientôt libre car seule la vérité est au-dessus de tout.





Thierno Malick Ndiaye

