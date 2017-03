Affaire Khalifa Sall: Le doyen des juges auditionne l'Agent judiciaire de l'Etat aujourd'hui

L'Etat compte aller jusqu'au bout dans l'affaire Khalifa Sall. Après avoir déclaré sa constitution de partie civile, il a enrôlé deux avocats connus du barreau de Dakar pour bétonner sa défense. Il s'agit de Mes Baboucar Cissé (ex-Conseil de Bibo Bourgi dit Bibo), Papa Moussa Felix Sow et Yérim Thiam. Ces avocats ont même commencé le travail , en prenant connaissance du dossier.



Mieux, Antoine Félix Diome, l'Agent judiciaire de l'Etat sera entendu aujourd'hui à 15 heures 30, par le doyen des juges d'instruction Samba Sall sur les grandes lignes de sa constitution de partie civile. Dès lors, les conseils de Khalifa Sall et Cie sont tenus de communiquer tout acte à la défense de l'Etat.



Toutefois, le maire de Dakar, entendu dans le fonds, le 17 mars dernier, par le magistrat-instructeur du premier cabinet d'instruction n'a pas modifié ses déclarations de l'enquête préliminaire, niant catégoriquement les faits à lui reprochés. Tout comme ses codétenus, Amadou Moctar Diop, le coordonnateur de l'Inspection générale des services municipaux de la Ville de Dakar, Mbaye Touré, le Directeur administratif et financier et Ibrahima Diaw, le chef de la division chargée des finances et de la comptabilité de la mairie.