Affaire Khalifa Sall: Le silence "suspect" de Me Aïssata Tall Sall

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Aïssata Tall Sall aurait-elle lâchée Khalifa Sall ? Il est très tôt pou répondre par l'affirmative. Seulement quelques faits nous amène à nous poser des questions quant au silence "suspect" de Lionne du Fouta. Avocate de Bamba Fall dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste et de Barthélémy Dias dans l'affaire Ndiaga Diouf, Me Tall est restée jusque-là muette.



Elle n'a pas non plus été entendue publiquement sur le cas Khalifa Sall aux côtés de qui elle est engagée dans une guerre fratricide au sein du Ps. Mieux ou pis, au moment où Khalifa Sall était devant le juge d'instruction et son placement sous mandat, la mairesse de Podor recevait "l'ennemi" (Macky Sall) dans son fief. Une rencontre marquée d'ailleurs par un échange de "bons procédés" entre la socialiste et l'hôte du jour. Mieux, elle aurait travaillé pour faire cette visite du chef de l'Etat, une réussite. Et, cerise sur le gâteau Me Aïssata Tall Sall a élevé Macky Sall, citoyen d'honneur de la ville de Podor.



(Source: La Tribune)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook