Affaire Khalifa Sall : Les dessous du réquisitoire définitif du parquet

Les choses devraient s’emballer pour Khalifa Sall dans les prochains jours. Les 11 juges qui doivent statuer sur la levée d’immunité parlementaire du maire-député ont été installés, hier, par la commission ad hoc de l’Assemblée nationale. Aussitôt après cette étape, le ministère public va saisir le doyen des juges.



Libération révèle que le parquet a finalisé son réquisitoire définitif depuis quelques jours. Dans le document, Serigne Bassirou Guèye demande le renvoi du maire de Dakar et de ses co-accusés en correctionnel. Seuls l’ancien et le nouveau percepteur devraient être épargnés par ce réquisitoire. Le procureur compte s’appuyer sur les aveux de Mbaye Touré et les autres inculpés pour incriminer Khalifa Sall.



Au cours de ses auditions, le Directeur administratif et financier (Daf) avait soutenu qu’il n’y avait jamais eu de livraison de riz et de mil comme indiqué dans les factures présentés pour justifier les dépenses de la caisse d’avance. Dans cette affaire, le parquet compte également citer au moins deux autres témoins clés : Abdoulaye Diagne, le comptable matières qui a enfoncé les prévenus et Ibrahima Traoré, patron du Gie Tabaar dont l’entête de la société a été falsifié.