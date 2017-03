Affaire Khalifa Sall : Tivaouane dément être en colère Tivaouane dément les informations selon lesquelles elle serait en colère à cause du placement sous mandat de dépôt, mardi dernier, de Khalifa Ababacar Sall.



Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 18:31

Dans une précision, la cellule Zawiya Tidiania confirme le quotidien « EnQuête » par rapport à l’appel téléphonique que Serigne Abdoul Aziz Sy a passé au président Macky Sall pour plaider en faveur du maire de Dakar.



Une démarche qui s’inscrit, selon Tivaouane, dans la dynamique impulsée depuis fort longtemps par El Hadj Malick Sy, Serigne Babacar Sy et El Hadj Abdoul Aziz Dabâkh qui « ont toujours cherché à préserver, par le dialogue et le bon conseil, à chaque fois que des crises sont survenues dans notre société ».



« Justement dans cette affaire, comme dans d’autres que nous ne citerons pas, c’est ce bon conseil qui a été privilégié par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, porte-parole du Khalife Général des Tidianes, pour apaiser les passions et rapprocher les positions, par la médiation, en parlant, non pas dans la rue, mais avec le détenteur de la décision, en l’espèce le président de la République, l’invitant à la magnanimité et au dépassement », précise la source.



Conclusion : « Il est vrai que Tivaouane a usé de sa tradition de régulation sociale en cette affaire, non pas par une démarche partisane, parce qu’elle est au-delà des partis, mais par la grandeur d’âme et la responsabilité. »



Source : Enquête



