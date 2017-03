Affaire Khalifa Sall et Cie: "L'Etat ne que veut le remboursement du montant détourné" (Avocat)

L'Etat resserre l’étau contre Khalifa Sall et Cie, incarcérés à la maison d'arrêt de Rebeuss pour détournement présumé de 1,8 milliard F Cfa à la Ville de Dakar. Hier, l'agent judiciaire de l'Etat, Antoine Felix Diome accompagné de Mes Baboucar Cissé et les anciens Bâtonniers, Papa Moussa Felix Sow et Yérim Thiam, a été entendu par le doyen des juges d'instruction pour la confirmation de sa plainte et sa constitution de partie.



"Nous sommes de la partie civile. La liberté provisoire ne nous concerne pas, mais plutôt le remboursement des fonds qui ont été détournés", a plaidé Me Yérim Thiam, à sa sortie du bureau du juge. Il ajoute: " Les choses sont simples, ils ont reconnu qu'ils ont donné des faux. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas utilisé les fonds conformément aux pièces qu'ils ont déposées. Ils disent que ce sont des fonds politiques, donc ils reconnaissent le délit. Les choses sont simples. Il s'agit d'une caisse d'avance, les fonds doivent être justifiés. Or, des faux ont été fabriqués pour justifier ces fonds".



Me Yérim Thiam constate également que le principal inculpé ( Khalifa Sall) dans cette affaire avait dit qu'il allait "rompre avec les anciennes pratiques, qu'il ( allait) mettre de l'ordre. Et on constate qu'il n'a rien fait de ce qu'il a promis"





( Source: L'Observateur)



