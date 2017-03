Affaire Khalifa Sall, le FPDR parle d'une cabale politique La conférence des Leaders du FPDR a tenu à Dakar sa rencontre hebdomadaire le lundi 6 mars 2017. Entre autres points inscrits à son ordre du jour, la Conférence des Leaders a analysé les éléments saillants de l’actualité nationale.

TENTATIVE DE LIQUIDATION POLITIQUE DU MAIRE DE DAKAR Le FPDR constate que le régime Macky SALL persiste, en dépit du bon sens, dans sa folle volonté d’utiliser l’appareil judiciaire pour liquider, les uns après les autres, ses principaux rivaux aux prochaines élections législatives et présidentielle. Après Karim WADE, c’est au tour de Khalifa SALL, en attendant les autres.

Aucun Sénégalais ne prend au sérieux le mauvais prétexte invoqué d’un Rapport de l’IGE d’autant que Macky Sall garde sous le coude les rapports de l’OFNAC concernant les malversations de son propre frère en relation avec l’aventurier Frank TIMIS, d’une part, et la prévarication de hauts responsables de son parti, d’autre part.

Le FPDR invite Macky SALL à se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard et à prendre conscience du fait évident que la violence judiciaire contre les opposants fait le lit de la violence politique, car les Sénégalais n’accepteront jamais de subir une quelconque dictature.

Macky SALL doit renoncer à ses rêves de confiscation du pouvoir et accepter de se soumettre au verdict des urnes dans le cadre d’élections loyales, transparentes et pacifiques. Cela nous éviterait en particulier les dépenses aussi exorbitantes qu’inutiles qu’il fait dans le cadre de sa précampagne illégale déguisée en « tournée économique ». Chacun aura noté qu’à la place de « l’année des inaugurations » qui avait été promise pour 2016, ses tournées sont marquées essentiellement par des « poses de première pierre » et autres « lancements de travaux » vouées aux calendes… salloises.

La Conférence des Leaders du FPDR exprime son soutien fraternel et total au Maire de Dakar Khalifa SALL et à ses amis victimes de l’arbitraire. Elle appelle toute l’opposition à une réaction concertée et solidaire ainsi qu’au renforcement de l’unité qui, seule, permettrait au Sénégal de sauvegarder sa démocratie et sa paix sociale. ORANISATION DES LEGISLATIVES Le FPDR considère qu’il est plus que jamais impératif que l’organisation des prochaines élections soit confiée à une autorité consensuelle bénéficiant de la confiance des différents acteurs, ce qui n’est le cas ni du ministre actuel ni de ses principaux collaborateurs dans le domaine électoral.

Le FPDR invite les populations sénégalaises à poursuivre et amplifier leur mobilisation massive pour obtenir leur inscription sur les listes électorales ; cette mobilisation est la meilleure réponse aux tentatives frauduleuses signalées un peu partout et dont les effets seront nuls devant une forte mobilisation des électrices et des électeurs. Elle est aussi la seule façon efficace de dire non à la brusquée flambée des prix des denrées de première nécessité et à l’aggravation subséquente de la pauvreté dans le pays.

A propos de ces cas de fraude, le FPDR invite le président de la CENA à enfin prendre ses responsabilités.

Fait à Dakar le 6 mars 2017

