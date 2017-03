Affaire Khalifa Sall : le député Cheikhou Oumar Sy dénonce la tyrannie d’un "wiri-wiri " politico-judiciaire

Le député Cheikh Oumar Sy a interpellé la justice sénégalaise qui ne doit ménager aucun effort pour rendre justice dans son impartialité surtout à ceux qui ont perdu la vie, au lieu d’une focalisation excessive sur la caisse d’avance qui défraie la chronique avec la convocation de Khalifa Sall.



« Entre une caisse d'avance et des morts en cadence, il faudra situer les priorités. Plus d'une trentaine de morts en une semaine et nous sommes condamnés à suivre un "wiri-wiri " politico-judiciaire qui se joue devant la presse à longueur de journée », a déclaré sur sa page facebook le député Cheikh Oumar Sy.



.« M. le Procureur, les familles des victimes veulent que justice leur soit rendue. On ne peut continuer de voir des sénégalais et des sénégalaises mourir comme des mouches sur la voie de l'émergence. Paix à leur âme. », a ajouté le député de Bes du Nak.



Rappelons que Cheikh Oumar Sy est présentement à Ottawa (Canada) avec la députée Elene Tine dans le cadre d'une visite du Réseau Parlementaire pour la Bonne Gouvernance des Ressources Minérales (RGM) avec les autorités canadiennes.



Massène DIOP Leral.net