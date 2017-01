Affaire Ndiaga Diouf: le suspense plane toujours pour un procès parti pour durer

Tribunal̂ de Dakar : L'accusé Barthélémy Dias toujours dans une impasse. Pendant sept tours d'horloge à la barre, le maire de la Commun de Sacré-cœur s'évertue à convaincre le procureur et le juge qui lui reprochent tous deux d'avoir caché une autre arme, celle qui a tué Ndiaga Diouf.



Apres une dispute houleuse entre les avocats de Barth et le parquet, l'audience est suspendue pour une heure. Selon Me El H. Diouf, son client Barthélémy a tiré mais n'a pas tué Ndiaga Diouf puisque la balle qui a été extraite du corps de feu Ndiaga Diouf ne provient pas de son arme. Il a soutenu que le procureur ne peut pas étayer ses propos par des preuves palpables. Pour l'avocat, l'assassin court toujours.



Cheikh Mahfou Diop