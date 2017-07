Affaire Samba Bâ et «Boy Poulo: Mame Mbaye Niang accuse Barthélémy Dias et Bamba Fall de kidnapping et de séquestration...et demande au Procureur de s’autosaisir…

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Jeunesse veut que le procureur de la République se saisisse du cas Samba Bâ et «Boy Poulo », accusés par les maires Barthélémy Dias et Bamba Fall d’avoir volé les cartes d’électeur biométrique CEDEAO.



Selon Mame Mbaye, cette affaire est d’une extrême gravité et ne doit pas rester impunie. «On ne doit pas kidnapper et séquestrer un Président de commission qui est dans son rôle dans le but de créer une panique électorale et ne pas faire face à la loi. Le kidnapping et la séquestration sont des délits sévèrement réprimés par la loi. Donc, je pense que le Procureur doit s’autosaisir », recommande-t-il, faisant allusion de Bamba Fall et Barthélémy Dias.



«Ce n’est pas parce qu’on en campagne électorale que les gens doivent faire ce qu’ils veulent, sans être inquiétés. Bamba Fall et Barthélémy Dias ne représentent pas la police et constituent pas une police judiciaire. Donc, ils n’ont pas les prérogatives d’interroger et de séquestrer un Sénégalais », ajoute Mame Mbaye Niang.



Pour rappel, vendredi dernier, Samba Bâ a été arrêté en compagnie de son ami «Boy Poulo » (photo-ci dessous), en possession d’un lot de 1000 cartes d’électeurs à Fass Delorme.



«Ils étaient en train de distribuer des cartes dans ce quartier. Des cartes dont les propriétaires doivent voter au lycée Ngalandou Diouf, dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur », selon Barthélémy Dias dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



Interrogé par le quotidien « l’Observateur » ce lundi, Samba Bâ, âgé de 21, a nié en bloc ces accusations et confirmé les affirmations du Sous-préfet des Almadies sur son statut de président de commission de distribution des cartes à la mairie de Mermoz-Sacré Cœur.



Le jeune homme de 21 ans, ajoute avoir été «séquestré, frappé et brutalisé, maltraité, humilié » par Barthélémy Dias, Bamba Fall et Cie. «Certains nous ont dit que nous avions la chance, puisque si nous étions tombés sur le cortège, nous serions morts. Maintenant, nous prévoyons de porter plainte », a-t-il annoncé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook