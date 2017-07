Selon L’Equipe, l’international tricolore en a été notifié dans un courrier daté du 24 juillet. Ce contrôle judiciaire, qui s’appliquait depuis un an et demi et l’éclatement de l’affaire de la sextape, lui interdisait notamment de rencontrer son ami d’enfance, Karim Zenati, également impliqué.



