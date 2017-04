Affaire Thione Seck : « Dans l’échantillon, il y avait des mouchoirs Kleenex en coupures de billets... »

Le juge du deuxième cabinet a procédé hier à l’ouverture d’un échantillon des scellés en présence de Thione Seck et de ses avocats. Joint hier par téléphone, Me Ousmane Sèye, l’un des avocats du chanteur mis en examen pour trafic de faux billets de banque, est revenu sur ce face-à-face avec le magistrat: « Le juge nous a effectivement présenté un échantillon qu’il a fait ouvrir.



Dedans, il y avait des mouchoirs Kleenex en coupures de billets de banque et un faux billet de 100 euros. Cela nous a confirmé dans ce que nous disions, à savoir que dans cette affaire, Thione Seck était lui-même une victime. Il est sûr que nous allons tirer toutes les conséquences maintenant. »



Des sources renseignent que Thione Seck a été encore entendu par le juge en marge de l’ouverture des scellés. Thione Seck a déclaré avoir été victime d’une escroquerie et que lui-même allait porter plainte. Nous n’en saurons pas plus sur ces déclarations mais normalement ses avocats devraient poser des actes dans les prochains jours. Pour rappel, le leader du Raam Daan avait été arrêté en même temps que le nommé Alaye Djiteye à la suite d’une enquête menée par la Section de Recherches de Dakar.



Après plusieurs mois de détention préventive, Thione Seck a bénéficié d’une liberté provisoire pour des raisons médicales. Son complice présumé n’a pas eu la même chance puisque toutes ses demandes pour obtenir une liberté provisoire ont été rejetées.



Libération