Affaire Thione Seck: Le juge ordonne l’ouverture de tous les scellés

L’affaire Thione Seck évolue petit à petit au niveau du juge du deuxième cabinet d’instruction. De sources proches du dossier, le juge Yakham Lèye a enfin accédé à la demande des avocats Mes Seck et Alaye Djité, qui ont toujours sollicité l’ouverture des scellés pour se faire une idée exacte du montant de l’agent falsifié.



Dernièrement, après que le magistrat instructeur a donné son accord, les scellés qui se trouvaient au niveau du greffe ont été amenés au juge qui les a ouverts. Seulement, si l’on en croit les sources, il s’agissait, en fait d’échantillons. Seuls quelques billets se trouvaient au niveau du greffe. Et sur quelques coupures, les chiffres étaient inversés. En lieu et place de 5000, par exemple, il est écrit 0005. Quoi qu’il en soit, le juge Yakham Léye a demandé qu’on lui ramène tous les scellés, l’argent ayant été saisi par la section de recherches. Certainement, sous quelques jours, le juge va précéder à l’ouverture de tous les scellés.



Pour rappel, Thione Seck a été inculpé pour trafic de faux billets, blanchiment d’argent, entre autres infractions. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs de la section de recherches ont trouvé beaucoup d’argent en euros et en CFA.



Les echos