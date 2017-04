Affaire Thione Seck : cette découverte terrifiante sur les sacs de faux billets ouverts

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

La vérité et toute la vérité sur l’affaire Thione Seck. Près de 2 ans après les faits et sa libération conditionnelle pour des raisons de santé, cette affaire, qui a fait couler tant d’encre et de salive, est en passe d’être tirée au clair.

Et si l’on en croit Les Echos, dans les prochains jours, le leader du Raam Daan, cité dans une affaire de trafic de faux billets ou mise en circulation de faux signes monétaires, sera bientôt, édifié sur son sort.

En effet, le juge Yakham Lèye, en charge du dossier, a décidé sur la demande des avocats du papa de Waly Seck, de procéder à l’ouverture des scellés.

Ça ne va plus tarder puisqu’un premier échantillon a été fouillé par le juge qui, contre toute attente, a remarqué que sur plusieurs coupures de 5000 Fcfa, il est mentionné, malencontreusement, 0005. Le chiffre 5 venant à la suite de trois zéros. Intriguant !

Mais en tout état de cause, nos confrères avancent que l’ouverture de ces scellés dont beaucoup parlent de billets en dollars comme en Euro, va éclairer la lanterne des protagonistes et de la population qui veulent en savoir plus sur cette affaire.

Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook