Affaire Wari-Millicom : Un collectif prend la défense de Kabirou Mbodje et déclare la guerre à Yerim Sow

Des membres d’organisations de la société civile, des droits de l'homme, des mouvements citoyens et des partis politiques de toutes obédiences confondues et des citoyens tout court, se sont réunis cet après-midi à Dakar, pour disent-ils «réfléchir sur la situation de M. Kabirou Mbodj, Président Directeur Général de Wari qui a racheté la licence Tigo de la multinationale Millicom ».



Estimant que la situation de "ce Sénégalais, qui s’est fait tout seul et dont l’expertise est reconnue partout dans le monde, est injuste", ils ont porté sur les fonts baptismaux une entité dénommée « Collectif pour la défense des entrepreneurs sénégalais CODES» et Ousmane Faye a été désigné coordonnateur de ce Collectif.



Dans une déclaration dont copie nous est parvenue, les membres du (CODES ) indiquent qu’il «est regrettable aujourd’hui de constater que c’est un autre Sénégalais, en l’occurrence Yerim Sow, que des lobbies étrangers manipulent pour combattre les intérêts de son compatriote » . A cet effet, ils promettent de le combattre avec la dernière énergie. Mieux, ils menacent même de le dénoncer parce que «les Sénégalais savent la manière avec laquelle il a bâti sa fortune et les relations qu’il entretient avec ces lobbies obscurs pour des sinécures, contrairement au PDG du groupe Wari ».



Le collectif qui pense que c’est une affaire de souveraineté nationale, rappelant que la licence de Tigo avait été attribué au groupe Millicom pour le franc symbolique de quatre-vingt-dix (90) millions de francs, «appelle tous les patriotes sénégalais à se mobiliser pour refuser ce deal qui est en train d’être fomenté sur le dos Kabirou Mbodje, alors qu’il est la personne la plus fiable pour réussir cette opération au profit exclusif de ses compatriotes ».



«Il a suffisamment montré les preuves de sa capacité à racheter la société Tigo. Il est évident que le rachat de cette société par Wari permet la réappropriation par le secteur privé national d’un pan de souveraineté (les Télécoms) et offre aux Sénégalais des services de qualité et à moindre coût ainsi que des emplois », lit-on dans la déclaration du CODES.



Le collectif appelle l’Etat du Sénégal qui a déjà signé le décret et magnifié partout dans le monde ce beau exemple de réussite de cet investisseur sénégalais, à prendre toutes ses responsabilités parce ce que « les Sénégalais n’accepteront pas que des lobbies utilisent des pions pour liquider M. Kabirou Mbodje ».



«Cette démarche n’est pas sénégalaise. C’est pourquoi, en tant que patriotes, il est urgent d’agir. Le Collectif va tenir dans les prochains jours des manifestations pour faire face à ces lobbies qui utilisent Yerim Sow pour jouer le sale boulot. Car, aucun patriote sénégalais ne laissera ces méthodes prospérer au détriment d’un Sénégalais, en particulier Kabirou Mbodje, dont le professionnalisme, le patriotisme, l’engagement et l’expertise sont connus de tous », soutiennent Ousmane Faye et Cie.

