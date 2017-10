Affaire Yavuz Selim : Délibéré et rencontre de dernière chance aujourd’hui

Ce lundi 9 octobre va être un tournant décisif pour les écoles Yavuz Sélim. En effet, c’est aujourd’hui que le Tribunal des référés va donner son verdict sur la saisine de l’Agent judiciaire de l’Etat qui a demandé que la Fondation Maarif soit l’administrateur provisoire.



C’est également ce jour, que le gouvernement représenté par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et celui de l’Education nationale Serigne Mbaye Thiam, va retrouver les nouveaux responsables de Yavuz Selim SA, dont le président du Conseil d’administration est Madiambal Diagne pour donner la position définitive sur la contre-proposition que la société a faite.



A ce propos, on n’en sait un plus sur la proposition que Diagne et ses collaborateurs SA ont faite au gouvernement pour une sortie de crise. Selon « Les Echos », Horizon Education, une société de droit français, actionnaire majoritaire de la société Yavuz Selim SA s’est proposée de vendre la totalité de ses actions à des sénégalais. C’est ce point que les autorités ont promis d’étudier.

