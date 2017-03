Affaire de Cherif Ndao: sept sapeurs-pompiers jugés devant aujourd’hui en audience spéciale

Le Tribunal militaire va juger ce vendredi, en audience spéciale, sept éléments des Sapeurs-pompiers arrêtés pour la mort de leur collègue, Cherif Ndao décédé lors de sa formation dans un camp militaire à Thiès, en décembre 2013.



L'adjudant Cheikh Sadou Abib Weuneulou (Ndir, en liberté provisoire ( Lp) Onacis Bakouch (Lp), Samba Athie (Lp), Jean Baptiste Médard Sagna, en détention, Lat Ndoye, en détention et le caporal chef Ndjie Bassang, en détention sont poursuivis coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et complicité.



Les susnommés vont partager la barre avec le Professeur Gisèle Wato Guèye de l'hôpital Aristide Le Dantec et le Docteur Ibou Thiam poursuivis pour faux. Saisis par le parquet aux fins de l'autopsie, ils avaient conclu à une mort naturelle. Une thèse démentie par la contre-expertise. Dans le certificat médical, il est mentionné la présence de contusions musculaires diffusés par coups et blessures, d'insuffisance rénale, paludisme grave avec défaillance neurologique, rénale et hématologique.

Source: L'Obs