Affaire de chauffards irresponsables !

Dans ce pays, on aura tout vu. Après l’affaire du taximan qui avait emprunté la passerelle piétonne des Maristes sur l’autoroute à péage, d’autres conducteurs de transport en commun viennent de se singulariser.



Dans une vidéo qui circule sur la toile, deux chauffeurs de ‘’cars rapides’’ et celui d’un ‘’Ndiaga Ndiaye’’ ont attiré les foudres des internautes qui ont condamné l’acte, d’indiscipline caractérisée, de ces chauffards.



En effet, les gars n’ont trouvé aucun moyen de contourner l’embouteillage que d’emprunter en sen inverse une voie de l’autoroute.



Conséquence, les automobilistes se sont retrouvés avec un embouteillage monstre et un risque sans précédent d’accidents. Toux ceux qui ont emprunté l’autoroute dans le sens Ndakaaru-Patte d’Oie se sont ainsi retrouvés coincés pendant de longues minutes sur cet axe à cause de ces irresponsables.



Pis, les chauffards des ‘’cars rapides’’ DK-0934-G et DK-9553-C et celui du car ‘‘Ndiaga Ndiaye’’ se sont ensuite permis de faire demi-tour au beau milieu de l’autoroute pour rebrousser chemin. Mais le plus cocasse dans cette affaire, c’est que l’un des ‘’cars rapides’’ avait des soucis mécaniques.



Ainsi les apprentis étaient obligés de descendre au milieu de l’autoroute pour pousser le car et permettre au chauffeur de faire machine arrière.



Espérons que les autorités qui ont annoncé une batterie de mesures pour faire respecter le Code de la route, prendront les mesures idoines pour retrouver ces chauffeurs et les sanctionner.



voxpopuli