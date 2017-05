Affaire de l’enlèvement d'un bébé à Yoff: Le parquet demande une expertise psychiatrique sur Aïssatou Sarr

Le tribunal d’instance de Dakar a ajourné le procès de Aïssatou Sarr au 19 vendredi prochain, à la demande du ministère public qui a sollicité une expertise psychiatrique.



Hier, devant la barre, l’accusée avait l’attitude d’une personne déséquilibrée. "On m’a dit que je fais ça, on m’a dit…, On m’a dit". C’est réponse qu’elle a servie aux différentes questions à toutes les questions posées.



Ses parents, Bassirou Sarr et Marie Diouf, qui sont aussi dans les liens de la détention pour complicité, ont indiqué qu’elle est sujette à des crises. Et lorsqu’elle est victime, elle ne parle plus.



Face à cette demande du parquet et avec une audience agitée par les crises de la maman de l’enfant, le Tribunal a renvoyé l’affaire pour décider de la suite.



L’expertise médicale va en effet, déterminer si la dame Aïssatou Sarr, qui lors de l’Appel de la communauté layenne, a enlevé le petit Cheikh Ibra Thiané, est en possession de toutes ses facultés mentales.

Au cas où les résultats de l’examen se révèlent positifs, les poursuites enclenchées contre elle, cesseront. Car, l’article 50 du Code pénal écarte l’existence de délit ou de crime si l’auteur était dément au moment au moment de la commission des faits.



(Avec L'Obs)