Affaire de la Caisse d'avance: Le Ps somme Khalifa Sall de prouver son innocence

Le secrétariat exécutif national du Parti socialiste (Ps) réuni, hier, à son siège, s'est exprimé sur l'affaire de détournement présumé de 1,8 milliard F Cfa de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. A la place d'un soutien, Ousmane Tanor Dieng et ses camarades ont exigé à Khalifa Sall de "fournir les preuves de leur innocence pour recouvrer rapidement la liberté", rapporte le Quotidien.



D'après le porte-parole du parti, il y va de la "crédibilité" de la classe politique de tirer rapidement cette affaire au clair. "Le Ps lance un appel à tous les acteurs pour plus de sérénité, de retenue, de responsabilité et d'objectivité dans l'appréciation des faits, afin d'éviter de fragiliser l'Etat de droit, rempart de la stabilité sociale du Sénégal. En toutes circonstances à la justice et souhaite vivement que la procédure enclenchée suive son cours normal", a poursuivi Abdoulaye Wilane.



Ce dernier qui déclare que "nul n'est indispensable", estime que le Ps dans le département de Dakar se porte mieux en l'absence de patron. " La vie du parti n'était pas animée par Khalifa Sall. C'est au niveau des comités et des sections. Ce qu'on attendait de lui, c'est d'animer le parti dans son département".



D'ailleurs, selon le maire de Kaffrine, le département de Dakar vit mieux depuis que Khalifa Sall s'est retrouvé en prison. Par ailleurs, le Sen du Ps a décidé d'activer la commission de discipline à l'encontre de Khalifa et ses camarades qui ont pris leurs distances par rapport aux décisions.