Affaire de la Caisse d'avance: Moussa Sy interpelle l'ancien maire de Dakar, Pape Diop

Moussa Sy ne supporte plus le mutisme de l'ancien maire de Dakar Pape Diop, par rapport à l'affaire dite de la "Caisse d'avance" qui a envoyé Khalifa Sall en prison. Le maire des Parcelles Assainies invite son ex-mentor et leader du parti "Bok Gis Gis", à éclairer l'opinion sur question.



" J'interpelle publiquement mon grand frère et ami aux côtés de qui j'ai beaucoup appris pour ma deuxième mandature, le président Pape Diop. Je lui demande, après le grand maire Mamadou Diop de parler, de dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'une régie d'avance, qu'est-ce qu'une caisse d'avance, à quoi elle a servi durant le magistère de Me Abdoulaye Wade?"



Avant de rappeler que cette Caisse a toujours été validée et approuvée par tous les présidents de la République, de Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Aussi, Moussa Sy informe qu'à son arrivée en 2009, pendant trois mois Khalifa Sall, n'a pas voulu toucher à cette caisse. Il a fallu , révèle-t-il que "le Conseil municipal de Benno Siggil Senegaal décide de toucher à cette caisse. Si vous n'étiez pas d'accord, la caisse allait être arrêtée, car je rappelle que l'Apr a été représentée par Mbaye Ndiaye".



(L'Observateur)