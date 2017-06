Affaire de la Gare routière de Niakhar: Le Maire Macodou Sène déroule le film du dénouement

Il a fallu bien du tact pour ramener les acteurs de la gare routière à s’installer dans leur nouvelle infrastructure. Chauffeurs et autres transporteurs avaient, en effet, refusé de rejoindre la nouvelle gare routière, faute de concertation. C’est désormais une affaire qui appartient au passé. Le dénouement est venu de la rencontre avec les acteurs de la gare routière de Niakhar, le samedi 18 mars 2017. Ces derniers avaient formulé le vœu de voir la dalle de l’ouvrage étendue afin d’aménager davantage d’espace pour le stationnement des véhicules.



« En réponse, je leur avais indiqué que leur requête a été soumise après le vote du budget de la Commune, intervenu le samedi 4 mars 2017, dans lequel n’étaient pas prévus de tels travaux », explique Macodou Sène, Maire de la Commune de Niakhar.



« Néanmoins, je m’étais engagé à rechercher des ressources additionnelles pour couvrir une telle dépense. Fort heureusement, l’augmentation du fonds de concours alloué ultérieurement par l’Etat, a permis de réaliser les travaux d’extension pour un montant de 7 millions de FCFA. »



Dès lors, un déménagement à la nouvelle gare routière était envisageable. C’était l’objet de la réunion de concertation qui s’est tenue, le samedi 03 juin 2017, sur le site même de l’infrastructure.



A l’initiative du Maire, cette rencontre a regroupé, autour du Sous-préfet de l’Arrondissement de Niakhar, M. Ahmeth Sarr, tous les représentants des forces vives de Niakhar : équipe municipale, acteurs de la gare routière, autorités religieuses et coutumières, sages ainsi que jeunes et femmes.



Il convient de rappeler que la tenue de cette réunion avait été annoncée par le Maire à l’occasion de l’inauguration de l’ouvrage, intervenue le 3 avril dernier.



Ainsi, à l’issue de la rencontre, un consensus a été trouvé quant au déménagement prévu le dimanche 18 juin 2017.



Ce déménagement, outre le désencombrement et l’assainissement du centre de Niakhar, permettra d’améliorer les recettes de la Commune par un meilleur contrôle des contribuables. Il en est également attendu la création d’activités génératrices de revenus. En effet, des taxis et des motos Jakarta assureront le transport des personnes et des biens entre le centre de Niakhar et la nouvelle gare routière.