Affaire de la caisse d'avance de la Mairie de Dakar: Khalifa Sall libre aujourd'hui?

Si les conseils du premier magistrat de la capitale gagnent cette bataille procédurale, Khalifa Sall qui séjourne actuellement en prison, sera libéré d'office.



A la suite de Bamba Fall et Cie, Khalifa Sall va-t-il, lui aussi, obtenir une liberté provisoire? C’est la question que se pose La Tribune qui, dans son édition de ce jeudi, annonce que Khalifa Sall, incarcéré pour présumés blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écritures de commerce et détournement de deniers publics dans l’affaire de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar, fait face à la Chambre d’accusation.



Ce matin, ses avocats qui y ont introduit une demande de liberté provisoire, mais refusée le 3 avril dernier par le Doyen des juges en charge du dossier, tiennent là, une autre occasion de tirer d’affaire leur client.



Pour rappel, le maire de Dakar a été arrêté par la brigade des affaires générales de la DIC, puis placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour détournement présumé de deniers publics portant sur la bagatelle de 1,830 milliards de francs CFA. Il avait été épinglé par les redoutables enquêteurs de l'IGE (inspection générale d'Etat).



