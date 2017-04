Affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar: le parquet général compte maintenir Khalifa Sall et Cie en prison Jeudi prochain, Khalifa Salll et Cie seront édifiés sur leur sort par rapport à leur sortie de prison. C’est, en effet, le 27 avril que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar va se pencher sur le recours pour la mise en liberté provisoire du maire de Dakar et de ses coïnculpés, mais également sur la requête aux fins d’annulation de la procédure. Mais, d’ores et déjà, le Parquet général oppose son veto, selon nos informations.

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar va se pencher dès la semaine prochaine sur le dossier Khalifa Sall. Le maire de la capitale sénégalaise peut déjà commencer à égrener à son chapelet. C’est précisément le 27 avril prochain que la juridiction de recours va statuer sur les deux requêtes des avocats de la défense. Il s’agit d’abord de la requête portant sur l’ordonnance de refus du Doyen des juges d’instruction par rapport à la demande de mise en liberté provisoire. Et la seconde requête sur laquelle devra se pencher la juridiction de recours, porte sur l’annulation de la procédure.



Cependant, selon des sources dignes de foi, Khalifa Sall et Cie ne peuvent pas compter sur le Parquet général, qui est en phase avec Serigne Bassirou Guèye et le Doyen des juges d’instruction. En effet, le Parquet général s’oppose à la mise en liberté provisoire du maire de Dakar et de ses coinculpés. Le motif invoqué constitue principalement le délit de détournement de deniers publics qui a été visé par le réquisitoire du Parquet. «Dans le cas d’espèce, il est impossible d’accorder une liberté provisoire à Khalifa Sall, à moins qu’il ne cautionne».



La seconde alternative nécessaire pour une mise en liberté provisoire a été vite écartée par notre interlocuteur. En fait, l’argument de défense de Khalifa Sall n’a pas convaincu le Parquet. Pour sa défense, le maire socialiste soutient qu’il s’agit de caisse noire. Cela ne peut suffire à constituer des contestations sérieuses pour le ministère public.



Par ailleurs, s’agissant de la requête aux fins d’annulation de la procédure, le Parquet général ne peut non plus donner raison aux avocats de la défense. Car, ces derniers ont soutenu devant le magistrat instructeur, avant de le répéter dans leur recours, que le texte sur lequel le Parquet s’est fondé pour se fier au rapport de l’inspection générale d’Etat, se servant ainsi de ce rapport pour demander l’inculpation du maire de Dakar, n’est pas fondé.



En somme, l’Ige, selon les robes noires, n’est pas compétente pour faire des vérifications au niveau de la mairie et ne peut donc faire un rapport. Cette deuxième requête ne sera pas traitée par les sages de la Chambre d’accusation qui vont confier le dossier au Conseil constitutionnel pour voir si c’est conforme ou pas. Tout compte fait, les conseils de la défense auront la tâche difficile, jeudi prochain.



