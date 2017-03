Affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar: "Khalifa Sall s'est trompé", selon le leader de l'URD Djibo Kâ

Evoquant l'arrestation du maire de Dakar, l'ancien responsable socialiste qui a cheminé avec Khalifa Sall au PS, a expliqué que " la caisse d'avance est une dérogation du Trésor où les dépenses doivent toujours être justifiées".



Pour Djibo Kâ, "Khalifa Sall n'est pas en mesure de justifier toutes les dépenses qu'il a effectuées dans cette caisse d'avance et c'est pourquoi il fait l'objet d'une arrestation. Khalifa Sall s'est trompé, et un homme d'Etat de sa trempe ne doit pas commettre certaines erreurs".



Toutefois, l'affaire étant pendante devant la justice, le secrétaire général de l'URD, par ailleurs, président du Comité national du dialogue des territoires, appelle tous les citoyens à faire confiance à la justice avec calme et sérénité et à attendre le verdict qui sera rendu dans cette affaire.



source: vox populli