Affaire de la caisse d'avance, présentation des trois "financiers" du maire emprisonnés avec lui Ils sont six à avoir été envoyés à la prison de Reubeuss. Parmi les codétenus du maire de Dakar, trois se démarquent du lot et la quotidien, l'Observateur dresse leurs portraits.

Il y a d'abord le DAF ( directeur administratif et financier) de la ville de Dakar, Mbaye Touré. Cet économiste de formation est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises, diplôme obtenu en 1987. C'est à la suite de cela qu'il s'envole pour la Belgique et s'inscrit à l'université de l'Etat à Anvers où il décroche le diplôme de 3e cycle en Politique de développement économique et un master en gestion et administration publique. en 1991, il rentre au bercail et est embauché l'année suivante à la mairie de Dakar en qualité de gestionnaire. Il sera tour à tour responsable du bureau de la comptabilité et des opérations financières de la division des recettes municipales, responsable de la cellule d'appui, d'étude et de suivi de la DAF de la communauté urbaine qui a été dissoute en juillet 2000 avec la première alternance.



L'économiste Ibrahima Yatma Diao, également titulaire d'une maîtrise en sciences économiques obtenue en 1999 a été recruté en 2002 par la ville de Dakar en tant que chef de la division financière comptable. Il a été entre 2008 et 2009, intérimaire au crédit municipal de Dakar.



Enfin Amadou Moctar Diop, l'auditeur, après avoir travaillé pour des organismes internationaux dépose en 2008 ses baluchons à la mairie de Dakar où il occupe les fonctions de coordonnateur, inspecteur des affaires administratives et financières, de contrôle de gestion, de directeur intérimaire de la Piscine olympique nationale. Il était l'auditeur interne et contrôleur de gestion de formation de la mairie de Dakar.



C'est tout ce beau monde, en compagnie d'autres responsables de la Mairie, qui est aujourd'hui mis en prison en compagnie du maire de Dakar Khalifa Sall.

