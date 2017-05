Affaire de la drogue dans la police: Le Nigérian Raymond Ike Akpa alias Austin condamné à 5 ans de prison

L'affaire du trafic de drogue qui avait secoué la police ,a connu son épilogue hier. Le Nigérian, Raymond Ike Akpa alias Austin, seul prévenu dans cette affaire, a été déclaré coupable et condamné à 5 ans de prison ferme.



Une sentence moins lourde que celle réclamée par le parquet général. Dans son réquisitoire, celui-ci avait requis 15 ans de travaux forcés, une interdiction de séjour de 10 ans et 10 millions d’amende.



Dans son délibéré, la chambre criminelle a disqualifié les faits de trafic en offre ou cession de drogue, en vue d’une consommation personnelle. Acquitté pour corruption, une interdiction de séjour de 10 ans lui a cependant été infligée.



Cette affaire pour rappel, avait coûté au Commissaire Cheikhna Keïta son poste de directeur de l’Ocrtis et jeté le discrédit sur son prédécesseur Abdoulaye Niang, fraîchement nommé à la tête de la police puis limogé juste après.