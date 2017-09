Affaire de la drogue de Lamantin Beach Hôtel : Luc Nicolaï jugé aujourd’hui, à Saint-Louis

Le promoteur de lutte, Luc Nicolaï sera à la barre de la Cour d’appel de Saint-Louis, aujourd’hui. Suite à la décision de la Cour suprême de casser la décision de la Cour d’Appel de Dakar, c’est le retour à la case départ.



Pour rappel, la Cour suprême avait estimé que lorsque la Cour d’appel de Dakar rendait sa décision confirmant la condamnation de Luc Nicolaï, elle l’avait fait selon une composition qui n’était pas régulière.



Parce qu’un des juges ayant pris part au débat, n’était pas là à la date où l’affaire avait été vidée. C’était le motif essentiel du pourvoi en cassation des conseils du promoteur de lutte. La Cour suprême avait considéré que le motif était pertinent et en avait déduit l’annulation et la cassation entière de l’arrêt qui avait été rendu dans l’affaire Luc Nicolaï. En même temps, la Cour suprême avait demandé que l’affaire soit jugée par la Cour d’appel de Saint- Louis.



Le promoteur de lutte est donc loin d’être tiré d’affaire, surtout que Bertrand Touly et l’hôtel Lamantin Beach sont encore plus déterminés à lui faire payer.



Luc a été condamné à 5 ans dont 3 ans de prison ferme et des dommages intérêts fixé à 500 millions de francs Cfa. Il est poursuivi pour des faits de détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds.