Affaire de la fillette violée à Thies: L'auteur présumé est le meilleur ami du père de la victime

Mamadou Moustapha Fall ne savait pas si bien dire quand il affirmait que le violeur de sa fille de 18 mois est une personne qui lui est très proche et qu’il connaissait les coins et recoins de son appartement.



Eh bien, d’après les informations de la police, citée par le quotidien « L’Observateur », celui-ci ne serait personne d’autre que son meilleur ami, qui fréquente assidûment son domicile. Son nom n’a pas été dévoilé, sûrement pour des besoins de l’enquête, mais à en croire L’Obs, il habite à une rue de la concession de la maison des Fall qui jouxte celle en construction où la fillette a été violée.



D’ailleurs, c’est le grand-père du présumé violeur qui a demandé à son épouse d’aller informer les Fall de la présence de la fillette dans cette maison en construction. La fenêtre de la chambre de cet homme s’ouvre sur cette maison en construction. Qui plus est, des bouteilles d’alcool vides jetées au sol, y ont été découvertes.



De l’enquête, il ressort que le présumé violeur a passé la nuit, la veille des faits dans un bar. C’est avoir quitté ce lieu, qu’il s’est rendu au domicile son meilleur ami pour enlever sa fille pour ensuite la violer. Lors de la perquisition effectuée par la police, il y a été découvert des traces de sperme sur le pantalon qu’il portait ce jour-là.



Actuellement, la police a entamé l’audition des membres de son entourage pour tenter de le localiser et le mettre hors d’état de nuire.