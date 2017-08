Affaire des 150 pèlerins : Une plainte plane sur la tête de Bamar Guèye de l'agence Hamani Chérif

Alors que les 3 voyagistes en cause dans le blocage de 150 pèlerins en partance vers la Mecque, ont passé leur première nuit en prison, voilà qu’une nouvelle plainte est brandie contre le patron de l’agence Hamani Chérif. Yamar Guèye est accusé dans cette affaire, parce qu’il aurait sous-traité avec un des voyagistes privés placés sous mandat de dépôt, hier. Donc, la plainte est attendue ce vendredi.

« Nous comptons porter plainte contre l’agence Haméni Chérif parce que nous avions versé notre argent au niveau de cette agence ; nous avons une relation d’affaires avec cette agence et non avec Mberry voyage », a soutenu vendredi au micro de la Rfm, le porte-parole des 150 pèlerins victimes.

Se voulant explicite, Lamine Ndiaye détaille : « le jour même où qu’on devait prendre le vol pour la Mecque, on s’est rendu compte qu’on devait être convoyé par Mberry voyage alors que rien ne nous liait. Et depuis samedi, nous courons, espérant que nous aurions nos visas. Mais, en vain ».

Se rendant compte que ce n’est plus possible, Lamine Ndiaye et ses camarades d’infortune se sont rapprochés de Yamar Guèy, pour le « remboursement » de leur argent.

Mais, le pauvre leur a fait savoir qu’« il était victime et qu’il a porté plainte contre Mberry voyage ».



« Nous lui avons fait savoir que nous n’avions pas de relations avec ladite agence. Donc, on va porter plainte pour qu’il nous rembourse notre argent ; nous demanderons aussi des dommages et intérêts », a martelé M. Ndiaye au nom de ses camarades. C’est dire que rien n’est encore joué dans ce dossier très complexe.



