Affaire des 270 millions: La femme de Béthio rajoute 30 millions, deux enveloppes de 300 millions attendues

Ce n'est un secret pour personne ! A l'approche du Magal de Touba, Cheikh Bethio et ses disciples se déchaînent et dégainent comme ce n'est pas permis. La preuve, les 270 millions en guise d'adiya pour les préparatifs du Magal Touba 2017 remis à Cheikh Béthio par sa troisième femme, ont suscité de vives réactions.



En effet, les "Echos" s'est renseigné sur les montants qui sont déjà engagés pour les préparatifs de ce Magal. Une de nos sources révèle que le Cheikh n'a pas voulu commenter la sortie de Seynabou Ndiaye Diakhaté, mais dit-il, "nous sommes loin de ceux qui font dans la supputation, nous travaillons pour le Magal et nous n'avons pas de temps pour spéculer sur des inepties".



Les thiantacounes comptent mettre la main à la poche pour atteindre au minimum la somme d'un milliard. "Déjà la diawrigne universelle Sokhna Aida Dialloa donné 270 millions. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle s'était engagée à donner 300 millions. Donc il lui reste 30 millions qu'elle va remettre au Cheikh ce samedi", confie la source. Comme l'a du reste rappelé le communiqué de ces derniers, "la somme (270 millions de francs Cfa) est issue de la seule collecte effectuée par "diawrigne universelle" Sokhna Aida Thioune auprès des talibés et Daaras du Cheikh, placés sous sa responsabilité".



En clair, la troisième femme de Cheikh Béthio s'est engagée à acheter 1000 bœufs; donc les 300 millions serviront à cela. Seulement, les talibés de Cheikh Béthio ne comptent pas s’arrêter la. "Deux Thiantacounes (l'un est établi aux Usa) vont remettre deux mallettes de 300 millions au Cheikh, ce qui veut dire que nous serons à 900 millions", poursuit la source.



L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption va donc avoir du mal à enquêter, du moment que les collectes impliquent l'ensemble des talibés de Cheikh Béthio Thioune. Ainsi, la source soutient que la somme d'un milliard est la barre minimum qu'ils se sont fixés, pour fêter comme il se doit le Magal 2017.