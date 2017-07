Affaire des 7 milliards de Taïwan : El Hamidou Kassé dénonce des propos "irrespectueux et irresponsables" de Wade

Comme un monstre à plusieurs têtes, l’affaire dite «les 7 milliards Cfa du Fonds taïwanais », refuse de se faire enterrer. L’un des acteurs de cette sombre histoire, l’ancien Président Abdoulaye, l’a mise au goût du jour.



En déplacement à Dagana hier, dans le cadre la cadre de la campagne, Abdoulaye Wade, a affirmé que son successeur avait menti en affirmant que c’est lui qui lui a offert cette somme.



« La seule chose que Macky Sall sache faire, c’est emprisonner les gens. Coupables ou pas. Ce que je puis vous dire, c’est qu’il succédera en prison à ceux qu’il a envoyés là-bas. Il le sait bien, parce qu’il ne peut démontrer la culpabilité des gens qu’il a enfermés (…) Macky Sall a fait des choses que tout le monde sait. Il a volé l’argent du pays et il a reconnu. Il a dit que les 7 milliards qu’il a aux Etats Unis, c’est moi qui lui offert ça, day f*** », a-t-il rappelé devant ses militants.



«Ce sont des propos de campagne, mais irrespectueux et irresponsables », dénonce le porte-parole de la Présidence sénégalaise. El Hadji HAmidou Kassé qui refuse de prononcer le nom de l’ancien président Abdoulaye Wade d’ajouter : «Nous avons toujours pensé que l’auteur de ces propos (Me Wade) est dans une logique revancharde. Cela s’est confirmé plus que jamais, d’une part. Quelque part, l’auteur de ces propos ne veut pas d’élection, ce que nous avons toujours dénoncé. L’auteur de ces propos et quelques officines sont dans une stratégie d’intoxication et de désinformation qui manifestement n’a pas prospéré depuis 2012 ».



«Ce sont les propos qui reviennent comme une sorte de ritournelle. Ces propos ne déstabilisent pas du tout Benno Bokk Yaakaar, au contraire ils nous renforcent dans la conviction qu’il faut se battre contré les logiques revanchardes, improductive », insiste-t-il, sur la Rfm.

