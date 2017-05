Affaire des animateurs polyvalents des Cases des tout-petits, Guy Marius Sagna arrêté L’activiste sénégalais Guy Marius Sagna a été une nouvelle fois arrêté il y a juste quelques minutes. Le coordonnateur de la Coalition Non aux APE a été interpellé, pour son soutien apporté aux animateurs polyvalents des Cases des tout-petits de Bakel, Tambacounda, Kolda… qui sont arrivés depuis hier à Dakar, pour manifester leur indignation après être restés 9 ans sans recevoir de salaire.

D’ailleurs selon nos sources, le leader de la Coalition Non aux APE n’est pas le seul à être interpellé. En effet, de source digne de foi, nous tenons que les animateurs polyvalents Adja Absatou Sylla, Fatou Diop, Kalidou Baldé sont entre les murs de la gendarmerie de Foire. Les autres animateurs, eux, ont été dispersés.



Pour mémoire, rencontrant hier la directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la des cases des tout-petits, les animateurs polyvalents ont été chassés comme des malpropres par Thèrése Faye Diouf au prétexte qu’ils ont parlé à la presse. Pourtant, ces jeunes ont traversé tout le pays pour venir à sa rencontre.



Après ce coup dur, les animateurs polyvalents des cases des tout-petits des régions susmentionnées avaient tenu un sit-in devant l’Agence nationale de la petite enfance et des cases des tout-petits pour exiger une formation diplômante et dénoncer le mépris de la directrice de l’Agence de la case des tout petit des animateurs polyvalent à leur égard. Ce matin, les gendarmes sont venus pour les disperser.



