Affaire des biens mal acquis : Macky restitue aux Wade, deux villas et un immeuble

Lundi 30 Octobre 2017

Recevant les cadres de son parti la semaine dernière, l’ancien Président Abdoulaye Wade a confié que l’Etat lui a rendu certains biens saisis par la Cour de répression de l’enrichissement illicite dans l’affaire Karim Wade. Si Me Wade n’a pas fait dans les détails, Libération nous apprend dans sa parution de ce jour, qu’il s’agit d’un immeuble situé à la rue 10 et deux maisons dont l’une mitoyenne à son domicile du Point E et acquise par Karim Wade auprès de la société nationale de recouvrement ( Snr) .



Ces trois biens évalués à près de 800 millions de FCfa avaient effectivement été saisi par la Crei, qui estimait qu’ils ont été acquis illicitement par l’ancien ministre d’Etat, en exil au Qatar après son élargissement de prison. « Ces biens avaient été abusivement mutés au nom de l’Etat. C’est le Président Macky Sall lui-même qui est monté au créneau pour éviter ce qu’il considérait comme un abus manifeste », confie une source proche du pouvoir à Libération.



La même source précise que contrairement à ce qui a été dit, aucun bien n’a été rendu à Bibo Bourgi, complice présumé de Karim Wade. Les neuf appartements saisis à l’immeuble Eden Rock ont été mis en vente par les Domaines. Deux des appartements ont déjà été vendus à l’étranger.



Un avocat de Karim Wade interrogé, s’est quant à lui refusé de tout commentaire. « Ils ont saisi des biens et ils les ont restitué. C’est à eux d’expliquer ce qui s’est passé et sur quelle base légale, ils ont pris cette décision », a-t-il évacué.

