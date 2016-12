Affaire des marchés fictifs au ministère de l'Hydraulique: Le Directeur de l'Assainissement et quatre entrepreneurs écroués

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 08:01 | | 3 commentaire(s)|

Rebondissement dans l'affaire des marchés fictifs au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Abdoulaye Ndiaye, chef du Bureau administration et finance, élargi de prison vendredi dernier suite à sa condamnation au sursis, a été arrêté à nouveau samedi par la Section de recherche de la gendarmerie. Le fonctionnaire n'est pas tombé seul car il a été appréhendé avec le directeur de l’Assainissement ainsi que quatre entrepreneurs. Les mis en cause ont été déférés au parquet hier, pour détournement de deniers publics, corruption, faux et usages de faux... Toutefois, ils fait l'objet d'un retour de parquet. Ils ont été arrêtés suite à une plainte de l'Agent judiciaire de l'Etat ( Aje) déposée au niveau du parquet de Dakar.

Lors du procès d'Abdoulaye Ndiaye tenu mercredi passé devant le Tribunal des flagrant délit de Dakar, l'Aje Cheikhouna Hann avait donné le ton. Il avait laissé entendre que 600 autres contrats fictifs avaient été signés et que l'Etat avait subi un préjudice de plus de 2 milliards de francs Cfa. Mais l'Etat qui avait été débouté dans ce procès avait saisi le procureur de la République. Celui-ci avait transmis la plainte aux hommes du Commandant Issa Diack. Au cours de l'enquête, Abdoulaye Ndiaye n'a pas voulu couler seul car il a fait des déballages en citant plusieurs responsables du ministère. Il s'agit notamment du directeur de cabinet, du Chef des opération financière (Cof), du Dage et directeur de l'Assainissement Arona Traoré. Après audition, seul ce dernier a été retenu dans les liens de la prévention ainsi que six entrepreneurs et Abdoulaye Ndiaye aussi.



Source: EnQuête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook