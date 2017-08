Affaire des pèlerins laissés en rade pour les lieux saints : quatre personnes déférées au parquet, hier

Les personnes interpellées dans l’affaire des pèlerins laissés en rade pour les lieux saints de la Mecque, ont été déférés hier. Les mis en cause, dont deux voyagistes, un courtier et le jeune C. T. Sall, ont fait l’objet d’un retour de parquet, en attendant d’être présentés à un magistrat d’instruction.



Le quatuor a été arrêté par les éléments de la brigade de la gendarmerie de la Foire. Le 21 aout dernier, ces derniers avaient reçu un appel téléphonique d’une personne les informant de la séquestration, dans un hôtel, d’une gérante d’une agence de voyage par des pèlerins.



Ceux-ci étaient furieux de ne pas pouvoir rejoindre la Mecque alors qu’il avait déboursé des millions. Interrogée, M. M. Diop a laissé entendre qu’elle devait trouver des visas à partir de la Guinée-Bissau. Elle n’avait pas hésité à balancer ses acolytes dont la dame M. Ndiaye, le jeune C. T. Sall et le courtier P.M. Ndiaye. Tout ce beau monde a été déféré pour escroquerie et abus de confiance.







Enquête